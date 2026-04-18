Преузимају заслуге, а опет избјегавају обавезе: Град не извршава своj дио око моста у Чесми

АТВ
18.04.2026 11:14

Мост у бањалучком насељу Чесма
Када Града Бањалука није могао, реаговала је републичка власт. Oдлукама Владе Републике Српске предузеће "Путеви Српске" преузело је обавезе да заврши мост у Чесми, као и приступне путеве, иако је првобитно постојао договор да приступне саобраћајнице изгради Град.

Мост је отворен 9. априла, а свој задатак "Путеви" су обавили и прије истека предвиђеног трогодишњег периода.

Подсјећамо, да су Град Бањалука и ЈП „Путеви Републике Српске“ потписали Споразум о изградњи моста у насељу Чесма 2022. године.

ЈП Путеви су по задужењу Владе Републике Српске изградили мост у уговореном року, а онда преузели и изградњу приступних саобраћајница од Града Бања Лука, на основу Одлуке Владе Републике Српке како би мјештани овог дијела града након вишегодишњег чекања коначно добили мост, који је од великог значаја за грађане Чесме, али и цијеле Бањалуке те ове регије.

Споразум "Путева" и Града Бањалука

Као што је познато, Споразум се односи на регулисање међусобних односа у вези реализације пројекта изградње, а исти има за циљ да обезбиједи координисано дјеловање споразумних страна на извршењу свих активности и радова потребних за реализацију пројекта.

Допис "Путева" Граду Бањалука

Подсјећамо, Влада Републике Српске Одлуком је преузела од Града изградњу моста, а након тога и приступних саобраћајница те су ЈП Путеви Републике Српске завршили све преузете обавезе.

По окончању радова, Граду је другог априла ове године упућен допис у коме се тражи да Град заврши своје преузете обавезе.

Град је у обавези да уради расвјету и зеленило на овој саобраћајници, али до данас нисмо добили одговор нити су према нашим сазнањима предузете било какве радње како би биле извршене ове обавезе Града.

"Путеви Републике Српске очекују хитну реакцију Града ради извршења ових обавеза те позивају градоначелника да узме у приоритет преостале обавезе из Споразума како би овај велики и значајан пројекат био коначно у потпуности завршен на задовољство наших грађана", наводе из Путева.

Кориштење моста и приступних саобраћајница потпуно је безбједно уз поштовање свих саобраћајних прописа. Вриједност изведених радова на самом мосту су нешто мање од седам милиона КМ, а приступних саобраћајница око 1,5 милиона КМ, а све су у потпуности финансирали "Путеви" и Влада Српске.

Прочитајте више

Мост у Чесми

Бања Лука

Мјештани дочекали нови мост: Чесма коначно повезана са градом

1 седм

0
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић

Бања Лука

Стевановић: Да није било Додика, Бањалучани би још чекали мост у Чесми

1 седм

4
Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић

Бања Лука

Јанковић: Путеви Српске свој дио посла завршили прије рока

1 седм

0
Саво Минић на отварању моста у Чесми

Бања Лука

Минић на отварању моста у Чесми: Ово смо обећали и извршили

1 седм

2

Више из рубрике

Грмуша о новом тендеру за јавну расвјету: Станивуковић не поштује одлуке Скупштине града

Бања Лука

Грмуша о новом тендеру за јавну расвјету: Станивуковић не поштује одлуке Скупштине града

2 ч

0
Поврће

Бања Лука

За пуњене паприке даћете више него за килограм телетине: Цијене поврћа све веће

16 ч

0
Посјечена стабла на обали Врбаса

Бања Лука

Станивуковић нашао рјешење за "грешку"?

16 ч

7
Instagram stori Po standardima GU

Бања Лука

Љубојевић о сјечи стабала: Козметичке смјене не могу надокнадити насталу штету

18 ч

0

