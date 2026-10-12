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Огромни таласи руше куће на обали Калифорније

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12.10.2026 20:20

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Таласи запљускују шеталиште испред кућа у Лонг Бичу у Калифорнији, у суботу, 10. октобра 2026. године, док се приближава тропска олуја Рејчел.
Фото: Таnjug/AP Photo/William Liang

Снажна олуја погодила је обалу Калифорније, гдје огромни таласи руше луксузне виле, оштећују обалску инфраструктуру и приморавају становнике да напусте своје домове.

Таласи високи неколико метара у Лонг Бичу преплавили су дијелове дрвеног шеталишта старог више од једног вијека и ударали директно у куће изграђене уз саму обалу.

Најмање 13 објеката је оштећено, а становницима је забрањен повратак у куће.

Међу угроженим објектима су и луксузне виле чија се вриједност процјењује на више милиона долара.

Градске власти покушавају да спријече даље разарање постављањем огромних врећа са пијеском и изградњом заштитних насипа дуж обале.

Према извјештајима, олуја Рејчел додатно је погоршала стање на обали која је већ била погођена снажним таласима.

Ситуацију отежавају и неуобичајено високе температуре воде у Тихом океану, а Калифорнија је прогласила ванредно стање због временских услова повезаних са Ел Нињом, преноси "Спутњик".

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Тагови :

Ел Нињо

Олуја

калифорнија

Америка

таласи

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