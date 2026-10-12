Огромни таласи руше куће на обали Калифорније

Аутор:АТВ редакција
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Снажна олуја погодила је обалу Калифорније, гдје огромни таласи руше луксузне виле, оштећују обалску инфраструктуру и приморавају становнике да напусте своје домове.
Таласи високи неколико метара у Лонг Бичу преплавили су дијелове дрвеног шеталишта старог више од једног вијека и ударали директно у куће изграђене уз саму обалу.
Најмање 13 објеката је оштећено, а становницима је забрањен повратак у куће.
Међу угроженим објектима су и луксузне виле чија се вриједност процјењује на више милиона долара.
Градске власти покушавају да спријече даље разарање постављањем огромних врећа са пијеском и изградњом заштитних насипа дуж обале.
Према извјештајима, олуја Рејчел додатно је погоршала стање на обали која је већ била погођена снажним таласима.
Ситуацију отежавају и неуобичајено високе температуре воде у Тихом океану, а Калифорнија је прогласила ванредно стање због временских услова повезаних са Ел Нињом, преноси "Спутњик".
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