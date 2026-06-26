Опрез: На већини бањалучких купалишта вода није безбједна

Аутор:АТВ редакција
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Вода на купалиштима "Наша плажа", "Абација", "Зелена" у Обилићеву, "Жути мост" у Врбањи и "Зелени вир" није микробиолошки исправна, показали су резултати испитивања које су спровели градска Здравствена инспекција и Институт за јавно здравство Републике Српске.
Здравствена инспекција Одјељења за инспекцијске послове, у сарадњи са радницима Института за јавно здравство Републике Српске, узела је узорке воде на седам купалишта на ријекама Врбас, Врбања и Сутурлија како би провјерила њихов микробиолошки квалитет уочи љетне сезоне.
"На ријеци Врбас узорци су узети на купалиштима "Слап" у Новоселији, "Врућица" и "Наша плажа" у Српским Топлицама, те "Абација" и "Зелена" у Обилићеву. На ријеци Врбањи узоркована је вода на купалиштима "Жути мост" у насељу Врбања и "Зелени вир", док је на ријеци Сутурлији узорак узет на истоименом купалишту у Српским Топлицама", казали су из Градске управе.
Додају да је према резултатима испитивања и мишљењу Института за јавно здравство Републике Српске, микробиолошки исправна вода утврђена је на купалиштима "Слап" у Новоселији, "Врућица" у Српским Топлицама и "Сутурлија".
"С друге стране, узорци са купалишта "Наша плажа", "Абација", "Зелена", "Жути мост" и "Зелени вир" нису микробиолошки исправни, због чега се вода на тим локацијама не може сматрати безбједном за купање, пливање, спортове на води и рекреацију", навели су они.
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Испитивање квалитета воде на ријекама није законска обавеза, али да се оно сваке године спроводи због великог интересовања грађана, наводе из Градске управе.
Наглашавају да се ради о отвореним водотоцима који нису регистровани као званична купалишта, због чега за њих не постоје прописани услови рада нити стални надзор, због тога грађани воду користе искључиво на сопствену одговорност.
Додају и да су ранијих година грађани о резултатима били обавјештавани путем упозоравајућих металних и ПВЦ табли постављених на купалиштима, али је од те праксе одустало након што су непозната лица више пута уклањала и уништавала постављена упозорења.
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