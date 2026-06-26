Лото бројеви: Извучена комбинација у 51. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 51. кола, које је извучено 26.06.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 15, 32, 6, 29, 33, 7, 9.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 1.100.000 КМ, извучени су бројеви: 15, 32, 6, 29, 33, 7, 9.
У овој игри није било добитника
У игри Лото плус, за седмицу у износу 5.310.000 КМ, извучени су бројеви: 34, 16, 15, 31, 12, 5, 37.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 51. колу износила је 35.000 КМ, извучени су бројеви: 6, 3, 5, 4, 1, 0.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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