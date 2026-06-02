Снажан земљотрес погодио Италију: Људи панично излазили на улице и дозивали помоћ

Италију је данас погодио земљотрес јачине 6,2 степена Рихтерове скале, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар земљотреса био је на отвореном мору код обала Калабрије на југу земље, на дубини од 240 километара.
Како преносе италијански медији, потрес се осјетио и у Напуљу и неколико општина у везувској области, посебно у подручјима која се граниче са Калабријом, али и у Апулији и Сицилији.
На појединим мјестима, становници су изашли на улице и почели да зову и регионалну Цивилну заштиту и ватрогасну службу, првенствено ради информација, наводи Анса.
Регионална оперативна станица Цивилне заштите почела је да контактира све градоначелнике у подручјима најближим епицентру, али није пријављена никаква штета.
Према наводима очевидаца објављеним на сајту ЕМСЦ, потрес се осетио и у Хрватској, БиХ, Црној Гори, Албанији и Грчкој.
