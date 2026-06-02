Амерички и британски војник погинули током војне вјежбе у Ираку

Аутор:АТВ
Коментари:0
Један амерички и један британски војник погинули су у недјељу током војне вјежбе у ваздухопловној бази у Ирбилу, на сјеверу Ирака, саопштили су у понедјељак званичници Сједињених Америчких Држава и Велике Британије.
Америчка војска саопштила је да се инцидент догодио у ваздухопловној бази у Ирбилу, главном граду полуатономне курдске регије на сјеверу Ирака. Идентитет америчког војника неће бити објављен док не прођу 24 часа од обавјештавања породице.
Британско Министарство одбране у одвојеном саопштењу навело је да је породица британског војника обавијештена те затражила „период мира“ прије објављивања додатних информација. Власти обје земље засад нису саопштиле околности под којима су двојица војника страдала.
Сједињене Америчке Државе посљедњих година смањују број војника ангажованих у операцијама против групе Исламска држава у Ираку. Ипак, америчке снаге и даље су присутне у курдској регији, док Вашингтон настоји да ојача везе са Курдима.
Важност тог присуства додатно је наглашена у децембру, када су Сједињене Америчке Државе отвориле велики нови конзуларни комплекс у Ирбилу, што је представљено као знак дипломатског и стратешког ангажмана у том подручју.
Смрт двојице војника догодила се готово мјесец дана након што су два америчка војника погинула у Мароку, гдје су током слободног времена пали са литице за вријеме рекреативног планинарења. Нестали су 2. маја након учешћа у Афричком лаву, годишњој мултинационалној војној вјежби, преноси Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
9 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
08
27
08
12
08
05
08
02
07
52
Тренутно на програму
5:30
Војвођански доручак/Ловачка кухиња
лајфстајл
6:00
АТВ вијести (Р)
информативни програм вијести
6:45
Вјежбајте са Лидијом (Р)
лајфстајл
6:55
АТВ јутро
јутарњи програм
9:00
Битно (Р)
информативно политички
10:25
Крваво Цвијеће СЕ03 ЕП42 (12+,Р)
серијски програм
11:10
Планински доктор С04 ЕП14 (12+, Р)
серијски програм