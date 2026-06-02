Данас топло и претежно сунчано уз промјенљиву облачност

АТВ
02.06.2026 08:52

Фото: Pexel/ Tuğba

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити топло и претежно сунчано уз промјенљиву облачност.

Биће углавном суво, а врло слаба киша могућа је само понегд‌је на југу и истоку, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Вјетар слаб и промјенљив, крајем дана југозападни, преноси Срна.

Максимална температура ваздуха од 26 до 30 степени Целзијусових, у вишим пред‌јелима од 19.

Из Федералног хидрометеоролошког завода навода да је јутрос у Српској и ФБиХ сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, а по котлинама је било и магле.

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Бјелашница шест, Соколац 10, Иван седло, Дринић, Кнежево и Чемерно 11, Сребреница, Шипово, Мраковица и Мркоњић Град 12, Калиновик и Ливно 13, Гацко, Бихаћ, Нови Град, Рибник и Сарајево 14, Бањалука, Сански Мост, Фоча, Приједор и Добој 15, Србац, Билећа, Рудо, Зворник и Тузла 16, Вишеград 17, Бијељина 18, Требиње 19 и Мостар 21 степен Целзијусов.

