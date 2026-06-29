Тијело жене пронађено је у коферу: Ухапшен мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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Британац Метју Ешли Фостер-Смит ухапшен је у Еквадору након што је тијело жене пронађено у коферу у Колумбији. Према ријечима истражитеља, 46-годишњи Фостер-Смит је осумњичен да је 18. јуна убио 36-годишњу Наталију Виљалбу у стану у насељу Чико у Боготи.
Дан прије хапшења, дао је изјаву британском таблоиду The Sun, тврдећи да није био на мјесту злочина.
„Гледала сам утакмицу Енглеска против Хрватске на великом екрану у ирском пабу, тако да то нисам могла бити ја. Послије утакмице сам отишла у тржни центар, мало прошетала, купила сладолед и касније се вратила да гледам остале утакмице“, рекла је Фостер-Смит.
Утакмица Енглеска-Хрватска одиграна је у Даласу 17. јуна у оквиру Светског првенства. Лист „Сан“ извјештава да је осумњичени поново позвао новине у петак, непосредно прије хапшења. Извор листа тврди да су власти успјеле да га лоцирају захваљујући телефонским позивима које је упутио.
Колумбијско државно тужилаштво је на друштвеној мрежи X објавило да је Фостер-Смит оптужена да је претукла Виљалбу до смрти, затим њено тијело ставила у кофер како би прикрила злочин и побјегла са мјеста злочина.
Британска полиција округа Дорсет такође је учествовала у његовој потрази, а он је ухапшен на међународном аеродрому у Киту, главном граду Еквадора. Колумбијски тужиоци су претходно издали потерницу за њим, а Интерпол је издао црвену потерницу.
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Градоначелник Боготе Карлос Фернандо Галан захвалио се полицији Дорсета на помоћи у операцији. „Овај болан случај неће проћи некажњено“, рекао је.
Портпарол британског Министарства спољних послова потврдио је да британске власти пружају конзуларну помоћ ухапшеном држављанину и да су у контакту са локалним властима у Еквадору.
Фостер-Смит је претходно осуђен на двије године и два мјесеца затвора због кривичних дјела праћења почињених 2023. године. Након пуштања из затвора, стављен је под стална ограничења, која је добила полиција Дорсета како би заштитила жртву.
Према налогу за праћење, који је у јануару издао Прекршајни суд у Пулу, Фостер-Смит је био обавезан да редовно контактира полицију, пријављује своју адресу и податке о возилу, а забрањено му је и да контактира жртве. Такође му је било ограничено коришћење електронских комуникационих уређаја.
(индекс)
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