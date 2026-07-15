Нетанјаху долази у Америку, познат датум

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Израела Бењамин Нетанјаху посјетиће САД у суботу, 18. јула, изјавио је Ројтерсу неименовани високорангирани израелски званичник.
Према његовим ријечима, Нетанјаху жели да се у САД састане са америчким предсједником Доналдом Трампом.
Међутим, званичник је нагласио да није сигурно да ли ће тај састанак бити организован, преноси Срна
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