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Нетанјаху долази у Америку, познат датум

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 10:08

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Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху посјетиће САД у суботу, 18. јула, изјавио је Ројтерсу неименовани високорангирани израелски званичник.

Према његовим ријечима, Нетанјаху жели да се у САД састане са америчким предсједником Доналдом Трампом.

Међутим, званичник је нагласио да није сигурно да ли ће тај састанак бити организован, преноси Срна

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Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Доналд Трамп

Америка

Израел

Сједињене Америчке Државе

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