Татиана Островскаја именована за генералну директорицу Бањалучке пиваре и Балканс регије

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка пивара и Олви Група са задовољством објављују именовање Татиане Островскаје на позицију генералне директорице Бањалучке пиваре и Балканс регије, са ступањем на дужност 6. јула 2026. године.
Татиана на ову позицију долази из компаније Лидское Пиво, гдје је обављала функцију финансијске директорице и била одговорна за финансије, корпоративно управљање и активности развоја пословања. Током своје каријере унутар Олви Групе стекла је богато искуство у стратешком планирању, финансијском управљању, међународном пословању и организационом развоју.
Током протекле године Татиана је активно учествовала у процесу интеграције Бањалучке пиваре у Олви Групу, пружајући подршку у областима финансирања, трансакцијских активности и осигуравања континуитета пословања. Њено снажно пословно искуство и дубоко разумијевање Групе представљају чврст темељ за успјешно вођење Бањалучке пиваре и пословања у Балканској регији у наредној фази развоја.
"Велика ми је част да преузмем ову одговорну улогу и постанем дио компаније са тако богатом традицијом, изузетним људима и снажним локалним брендовима. Бањалучка пивара је изградила изузетну тржишну позицију, а заједно са тимом наставићемо да јачамо наше пословање, развијамо портфолио и стварамо одрживе прилике за раст широм Балкана. Радујем се прилици да допринесем будућем успјеху компаније као дијела Олви Групе“, изјавила је Татиана Островскаја.
Татиана на овој позицији насљеђује Илију Шетку, који је успјешно водио Бањалучку пивару од 2019. године. Током његовог мандата компанија је додатно учврстила лидерску позицију на тржишту Босне и Херцеговине, проширила присуство на тржишту Србије те наставила развој производних капацитета и портфолија брендова.
"У име Олви Групе желим да захвалим Илији на његовој посвећености и доприносу развоју Бањалучке пиваре током протеклих година. Истовремено, срдачно желим добродошлицу Татиани у њену нову улогу и желим јој много успјеха у вођењу компаније и пословања у Балканској регији“, изјавио је Патрик Лундел, генерални директор компаније Олви плц.
Основана 1873. године, Бањалучка пивара је највећа пивара у Босни и Херцеговини и произвођач неких од најпрепознатљивијих домаћих брендова пића, укључујући Нектар пиво.
Компанија запошљава приближно 240 радника и извози своје производе широм региона и на међународна тржишта.
Од јануара 2026. године Бањалучка пивара послује као чланица Олви Групе.
Олви је финска компанија из сектора производње пића, основана 1878. године, која производи широк спектар производа, укључујући пиво, безалкохолна пића, воде, енергетска пића, цидер, лонг дринк производе и сокове.
Олви послује у више европских земаља, а сједиште компаније налази се у граду Иисалми у Финској.
У 2024. години нето продаја компаније износила је 656,9 милиона еура. Олви Група запошљава више од 2.500 стручњака посвећених стварању тренутака уживања за потрошаче кроз висококвалитетне и разноврсне производе.
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