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Додик о доласку Калас: Чини БиХ мањом, а ауторитет ЕУ слабијим

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 06:40

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Милорад Додик
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Чујем да Каја Калас долази у Сарајево. Вјероватно да да још један аргумент зашто је БиХ немогућа и пропала земља, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Навео је да сваки њен долазак БиХ чини мањом, а ауторитет ЕУ слабијим.

"Све већ виђено. Калас ће опет подржати амбасадора ЕУ Сореку, причаће да је владавина права када странац наметне закон, када суспендује улогу Парламентарне скупштине, када понизи народе.Европски пут под таквим условима je био крајње бесмислен, Калас га је учинила још беспредметнијим. Зато док је Калас на позицији комесара за било шта, европски пут треба зауставити", истакао је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Каја Калас

Европска унија

ФБиХ

Сарајево

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