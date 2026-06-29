Додик о доласку Калас: Чини БиХ мањом, а ауторитет ЕУ слабијим

Аутор:АТВ редакција
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Чујем да Каја Калас долази у Сарајево. Вјероватно да да још један аргумент зашто је БиХ немогућа и пропала земља, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Навео је да сваки њен долазак БиХ чини мањом, а ауторитет ЕУ слабијим.
Чујем да Каја Калас долази у Сарајево.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 28, 2026
Вјероватно да да још један аргумент зашто је БиХ немогућа и пропала земља.
Сваки њен долазак БиХ чини мањом, а ауторитет ЕУ слабијим. Све већ виђено.
Калас ће опет подржати амбасадора ЕУ Сореку, причаће да је владавина права када странац…
Чујем да Каја Калас долази у Сарајево.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 28, 2026
Вјероватно да да још један аргумент зашто је БиХ немогућа и пропала земља.
Сваки њен долазак БиХ чини мањом, а ауторитет ЕУ слабијим. Све већ виђено.
Калас ће опет подржати амбасадора ЕУ Сореку, причаће да је владавина права када странац…
"Све већ виђено. Калас ће опет подржати амбасадора ЕУ Сореку, причаће да је владавина права када странац наметне закон, када суспендује улогу Парламентарне скупштине, када понизи народе.Европски пут под таквим условима je био крајње бесмислен, Калас га је учинила још беспредметнијим. Зато док је Калас на позицији комесара за било шта, европски пут треба зауставити", истакао је Додик на Иксу.
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