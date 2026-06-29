Почели су пријемни на универзитетима у Бањалуци и Источном Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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На универзитетима у Бањалуци и Источном Сарајеву данас пријемни испит.
Бањалучки универзитет и ове године нуди широк спектар будућим студентима.
Универзитет у Бањалуци планира да упише укупно 2.605 студената, од чега је за буџетско финансирање предвиђено 1.858 мјеста, док се на самофинансирање може уписати 423 студента.
За стране студенте резервисано је 213 мјеста.
Универзитет у Источном Сарајеву, на 15 факултета и двије академије, планира упис 2.218 студената, од чега 1.417 на буџет, 252 самофинансирајућих, 380 страних држављана и 169 ванредних.
Студенти већ неколико година имају прилику да упишу и студијски програм на руском језику, на Музичкој академији у Источном Сарајеву.
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