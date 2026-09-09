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Пожар код Зворника, ватрогасци на терену

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09.09.2026 21:50

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Пожар код Зворника, ватрогасци на терену
Фото: Танјуг/АП

На подручју Лијешња код Зворника вечерас је дошло до пожара, а ватрогасне екипе су одмах изашле на терен и тренутно раде на локализацији пожара и спречавању његовог даљег ширења.

Интервенција је у току.

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Више информација о узроку пожара и евентуалној материјалној штети биће познато након завршетка интервенције.

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Тагови :

пожар

Зворник

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