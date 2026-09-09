Пожар код Зворника, ватрогасци на терену

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Лијешња код Зворника вечерас је дошло до пожара, а ватрогасне екипе су одмах изашле на терен и тренутно раде на локализацији пожара и спречавању његовог даљег ширења.
Интервенција је у току.
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Више информација о узроку пожара и евентуалној материјалној штети биће познато након завршетка интервенције.
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