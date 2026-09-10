Logo

Жена злостављала ванбрачног супруга

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 11:51

Коментари:

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Терети се да је насилним понашањем угрозила мир, тјелесну цјеловитост и психичко здравље свог ванбрачног супруга.

Општински суд у Тузли је 03. септембра 2026. године потврдио оптужницу Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона против осумњичене А.Е., због кривичног д‌јела - Насиље у породици.

Оптужена се терети да је насиљем, дрским и безобзирним понашањем угрозила мир, тјелесну цјеловитост и психичко здравље свог ванбрачног супруга.

Оптужена у року од 15 дана од дана достављања оптужнице има право на подношење претходних приговора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Злостављање

porodično nasilje

Коментари (0)

Више из рубрике

Идентификована два малољетника која су изазвала пожар у Требињу

Хроника

Идентификована два малољетника која су изазвала пожар у Требињу

2 ч

2
полиција дастер службеници МУП-а

Хроника

Мушкарац крао из викендица у Челинцу, нестао фрижидер, алкохол...

2 ч

0
Далибор Бартула спроведен у Републичко јавно тужилаштво

Хроника

Далибор Бартула спроведен у Републичко јавно тужилаштво

2 ч

0
ротација ротације трептачи полиција возило

Хроника

Потврђено за АТВ: Предао се Далибор Бартула!

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Фарма Јокић захваљујући подстицајима направила коморе за зрење сира

12

44

У Бањалуци обиљежен Дан ратних војних инвалида

12

40

Прихваћен посебан колективни уговор за запослене у органима управе

12

34

Словенија укида деветогодишњу основну школу: Катастрофалан пад знања покренуо велику реформу

12

28

Бивши фудбалер Партизана извршио самоубиство

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима