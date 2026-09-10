Жена злостављала ванбрачног супруга

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Терети се да је насилним понашањем угрозила мир, тјелесну цјеловитост и психичко здравље свог ванбрачног супруга.
Општински суд у Тузли је 03. септембра 2026. године потврдио оптужницу Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона против осумњичене А.Е., због кривичног дјела - Насиље у породици.
Оптужена се терети да је насиљем, дрским и безобзирним понашањем угрозила мир, тјелесну цјеловитост и психичко здравље свог ванбрачног супруга.
Оптужена у року од 15 дана од дана достављања оптужнице има право на подношење претходних приговора.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
46
12
44
12
40
12
34
12
28
Тренутно на програму