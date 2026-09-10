Петровић: Ускоро завршетак капиталног објекта ХЕ "Дабар"

Аутор:АТВ редакција
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Завршетак капиталног објекта у оквиру пројекта Хидроелектране "Дабар", тунела Невесиње–Берковићи, очекује се за седам до 14 дана, изјавио је генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић.
Петровић је навео да је при крају завршетак бетонске облоге тунела, који је дуг око 12 километара, а по завршетку испитивања ће радити кинеска компанија.
Он је рекао да изградња ХЕ "Дабар" тече добро, да се ради на девет градилишта, те да нема проблема са кинеском банком и кинеским извођачима, који су одабрали домаће подизвођаче радова.
Петровић је навео да су представници ЕРС-а прије неколико дана били у кинеској Ексим банци и отклонили неке недоумице које су се појавиле.
Према његовим ријечима, та банка је спремна да финансира све пројекте, али жели да испрати све елементе потписаног уговора.
Он је оцијенио да ће пројекат ХЕ "Дабар" бити завршен за нешто више од годину дана, а 2028. година биће искориштена за пробни рад и да буде на мрежи.
Петровић је рекао да преостаје да се ријеши питање експропријације земљишта у доњем дијелу Невесињског поља, на чему се ради уз помоћ Геодетске управе и Правобранилаштва Републике Српске.
Он је истакао да ће након пуштања ХЕ "Дабар" на мрежу бити остварен чист извоз електричне енергије, наглашавајући да је предност ове енергије могућност производње у мањој или већој мјери, јер је снага електране 160 мегавата.
"Хидроенергија ће моћи да се користи у такозваним пиковима, када је енергија скупља", рекао је Петровић.
Када је ријеч о Руднику и термоелектрани /РиТЕ/ "Угљевик", Петровић је рекао да ова термоелектрана ради стабилно и да има резерве угља за наредних 25 до 30 дана.
"Сваки дан се довози неколико хиљада тона угља који омогућава продужени рад Угљевика", рекао је Петровић.
Он је навео да се у експлоатационом пољу "Исток два" још није дошло до новог угља за шта је потребно провјерити рудаске пројекте, истражне радове, те ријешити измјештање путне и водоводне инфраструктуре и питање електромреже.
"Да би све то ријешили требаће неколико мјесеци да се дође до зоне гдје се може експлоатисати угаљ, иако постоји концесија. Када се откривао рудник у Гацку и Угљевику, то је трајало неколико година, а ми сада хоћемо за седам, осам мјесеци да дођемо до новог угља", објаснио је Петровић, преноси Срна
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