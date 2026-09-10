Нафта све скупља: ЕИА подигла прогнозу

Аутор:АТВ редакција
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Америчка Управа за енергетске информације (ЕИА) подигла је прогнозе цијена нафте за 2026. годину, наводећи да се глобалне залихе сирове нафте убрзано смањују због великих поремећаја у снабдијевању изазваних ратом између САД и Ирана.
ЕИА сада очекује да ће цијена сјеверноморске нафте Брент у просјеку ове године износити 91 долар по барелу, што је готово пет одсто више у односу на претходну прогнозу, пренио је Ројтерс.
Прогноза за америчку сирову нафту WTI подигнута је такође за готово пет одсто, на просјечних 84,65 долара по барелу.
Глобалне залихе нафте смањене су ове године за око 400 милиона барела, а ЕИА очекује да ће се њихов пад наставити до краја 2026. године, преноси Танјуг.
Сукоб је озбиљно пореметио извоз нафте кроз Ормуски мореуз, кључни поморски правац за транспорт енергената, као и производњу и извоз из земаља Блиског истока.
Према процени ЕИА, обустава производње на Блиском истоку достигла је 6,7 милиона барела дневно у августу, док се у четвртом кварталу очекује просечно смањење производње од 5,7 милиона барела дневно.
Америчка агенција не очекује да ће се производња и извоз нафте у региону вратити на уобичајене нивое прије другог квартала 2027. године.
ЕИА истовремено очекује да ће део нафте поново почети да пролази кроз Ормуски мореуз, као и да ће се користити претовар са брода на брод и алтернативни извозни правци.
Међутим, поузданост тих канала снабдијевања остаје неизвјесна због наставка сукоба.
Цијене нафте додатно су порасле након нових напада на саудијску нафтну инфраструктуру, при чему је Брент у сриједу накратко премашио 100 долара по барелу.
ЕИА је упозорила да би продужени поремећаји у снабдијевању могли додатно смањити глобалне залихе и утицати на цијене нафте и инфлацију.
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