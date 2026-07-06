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Халанд постао "краљ мимова": Ево зашто га исмијавају на мрежама

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 19:00

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Норвешки Ерлинг Халанд (9) слави постизање другог гола свог тима током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 5. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Норвешки фудбалер Ерлинг Халанд привукао је пажњу фанова не само талентом за овај спорт, већ и својом спонтаношћу. Управо због тога су друштвене мреже преплавили мимови на његов рачун.

Он се изван стадиона профилирао у потпуно другачијем свјетлу. За разлику од многих других познатих личности чији тимови пажљиво планирају објаве, Халанд на Снепчету дијели необичне фотографије, од селфија из необичних углова до снимака у свиленим пиџамама.

Управо та спонтаност д‌јелује освјежавајуће јер показује звијезду која нема проблем да изгледа шашаво и не покушава по сваку цијену оставити савршен утисак. Његов стил ходања и трчања постао је засебан извор шала на интернету.

Многи корисници ТикТока почели су имитирати Хааландов начин хода, а видеи имају милионске прегледе.

@antalotti Erling Haaland is a Norwegian footballer, born on July 21, 2000, in Leeds, England. He plays as a center forward and is currently one of the biggest stars in world football. Haaland is known for his speed, strength, and goal-scoring instinct. His career includes spells at Molde (Norway), Red Bull Salzburg (Austria), and Borussia Dortmund (Germany), before arriving at City, where he boasts impressive goal-scoring averages. #futebol #haaland #humor #meme #soccer ♬ som original - Antalotti

"Сличност је невјероватна", "Више личиш на Халанда него што Халанд личи на самог себе", "Немој исмијавати јунака овог Свјетског првенства", гласе коментари на једном од њих.

Важан дио Халандове популарности је и то што се ногометаш не удаљава од шала, него их прихвата као дио властитог имиџа.

@julia.j00 Haaland? @Erling Haaland ♬ Haaland (Ha Ha Ha) - CTID

Подсјећамо, репрезентација Норвешке креирала је изненађење у осмини финала Свјетског првенства. У Њујорку су Норвежани елиминисали петероструке прваке свијета, селекцију Бразила, резултатом 2:1, а херој нације поново је био Халанд који је постигао оба гола и осигурао својој земљи пласман у четвртфинале, преноси Кликс

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Тагови :

Ерлинг Халанд

Норвешка

фудбалер

видео снимак

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