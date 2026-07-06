Нова бура на Свјетском првенству, сада и Француска тражи да јој се поништи картон

Аутор:АТВ редакција
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Велику буру изазвала је одлука ФИФА да поништи црвени картон Фоларину Балогуну из репрезентације Сједињених Америчких Држава са меча против БиХ, због чега ће овај фудбалер бити спреман да заигра на мечу са Белгијом у осмини финала.
Све је услиједило након интервенције Бијеле куће и предсједника САД, Доналда Трампа, који је тражио од ФИФА ревизију и провјеру одлуке, а познато је да је три пута звао Свјетску кућу фудбала.
Међутим, ова одлука није наишла благонаклоно код осталих земаља учесница Мундијала. Белгија је реаговала жестоким саопштењем, док је нови хаос покренула Француска која сада тражи укидање жутог картона Мајклу Олисеу!
Наиме, он је добио жути картон послије дуела са Матијасом Галарзом. Париски "Л'Екип" пише да се фудбалски савез Француске спрема да се жали на ту одлуку и тражи хитно поништавање такве одлуке.
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Уз наведени случај са Балогуном, наводи се да је Галарза након контакта пао на терен држећи се за лице, а да се на снимку јасно видјело да га је Олисе само држао за дрес без икаквог ударца и контакта са главом.
Разлог због којег Француска тражи поништавање картона је тај што би евентуални додатни картон за њега значио суспензију за полуфинале Мундијала, ако би се тамо нашли.
Сада је на ФИФА да распетља ово коло у којем се сама нашла.
(телеграф)
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