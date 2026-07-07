Волксваген затвара књигу након пола вијека: Један голф одлази у историју

Аутор:АТВ редакција
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Волксваген Голф и дизелски мотори чине нераздвојну цјелину још од прве генерације овог модела, али једно велико еуропско тржиште управо је послало легендарни Голф у историју.
Због изузетно слабе потражње купаца, Волксваген је донио радикалну одлуку и у Великој Британији у потпуности избацио дизелске моторе Голфа из продајног програма.
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Како је за аутомобилски магазин "ауто мотор унд спорт" потврдио портпарол Волксвагена, конфигурисање нових Голфова с дизелским мотором за британске купце више није могуће.
Сви тамошњи љубитељи дизела који по сваку цијену желе купити овај модел мораће се задовољити искључиво готовим возилима која се тренутно налазе на складиштима и лагерима овлаштених трговаца.
Ова одлука означава болан прекид традиције која је започела још давне 1976. године у првој генерацији Голфа, под чијим је поклопцем куцао атмосферски 1,5-литрени дизелаш с тек 50 КС (касније појачан на 1,6 литара и 54 КС).
Доласком турбопуњача рођен је легендарни ГТД са 70 КС, а кроз идуће генерације и деценије смјењивале су се легендарне генерације СДИ и легандарних ТДИ мотора који су стекли статус иконе диљем Европе, а посебно на нашим просторима.
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У актуелној осмој генерацији (Голф 8), купци су могли бирати добро познати 2.0 ТДИ мотор у изведбама са 116 или 150 КС. Међутим, на острву је та прича сада трајно завршена.
Одлука о уклањању дизелских опција из понуде директна је посљедица драстичног пада интереса купаца.
Бројке Европског удружења произвођача аутомобила (АЦЕА) пажљиво приказују размјере овог тржишног слома: у Великој Британији су у првих пет мјесеци 2026. године продата тек 16.943 аутомобила с дизелским мотором – и то рачунајући све аутомобилске марке заједно!
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Када се та бројка упореди с укупним британским тржиштем које је у истом периоду износило чак 925.000 возила, јасно је да су дизелаши спали на статистичку грешку.
Волксваген се стога на британском тржишту одлучио у потпуности фокусирати на бензинске (ТСИ) и све популарније хибридне погонске склопове.
Ипак, љубитељи традиционалних мотора на остатку европског континента за сада могу одахнути.
Из сједишта Волксвагена у Волфсбургу наглашавају како остала европска тржишта тренутно не морају бринути о доступности дизелских мотора.
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Голф с ТДИ погоном и даље се нормално производи на фабричким тракама те ће се редовно испоручивати на свим тржиштима гдје за њим постоји економски оправдана потражња, преноси "Феникс магазин".
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