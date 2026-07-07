Изум малог генијалца (12) могао би да спаси свијет од поплава

Аутор:АТВ редакција
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Један школски пројекат у Мајамију прерастао је у награђени експеримент који нуди ново рјешење за управљање кишницом у градовима.
Ученик шестог разреда из Мајамија посматрао је кроз прозор свог дома призор који већина људи доживљава као обичну олују. Улице су биле под водом, гараже поплављене, а град је сваки пут када падне јача киша на кратко губио своју уобичајену функционалност.
Умјесто да то прихвати као свакодневицу, поставио је једноставно питање:
Из тог питања родила се идеја која га је одвела у низ експеримената. Лука Дарам почео је да истражује како би обичан бетон могао да промијени своја својства и функционише попут сунђера који упија кишницу. Његов циљ није био само рјешавање локалног проблема, већ проналажење начина да се ублаже поплаве.
Током експеримената користио је материјале који се најчешће сматрају отпадом. Уситњене љуске острига и угаљ додати су у састав бетона, чиме су настале ситне шупљине и канали кроз које вода може да пролази, уместо да се задржава на површини.
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Идеја је била једноставна, али њена реализација није била лака. Што је бетон постајао пропуснији за воду, то је постојала већа опасност да изгуби чврстоћу и постане ломљивији.
Посебно занимљиво било је то што се током истраживања показало да најуспешније мјешавине нису биле оне које је ученик у почетку очекивао. Експерименти су га довели до различитих комбинација материјала, потврђујући да наука често не прати почетне претпоставке, већ резултате до којих се долази истраживањем.
Његов пројекат награђен је на школском научном такмичењу, гдје је освојио признање за младог проналазача и стекао запажено признање у узрасту у којем већина дјеце тек прави прве кораке у науци.
Иза ове приче, међутим, не крије се само успјешан школски пројекат. Мајами се годинама суочава са честим поплавама због свог географског положаја и обилних падавина. Због тога идеја о бетону који упија воду представља много више од занимљивог експеримента – могла би да буде једно од могућих рјешења за проблем који из године у годину постаје све озбиљнији, преноси Газета.
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