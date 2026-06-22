Познат узрок пожара на депонији Уборак у Мостару?

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на мостарској депонији Уборак кренуо је с радног строја, незванично сазнаје портал Бљесак.
Како су раније рекли из ПВЈ-а Мостар, пријава је запримљена у 9:15 сати те да је "ватра захватила и багер". Али, према информацијама с терена, нагађа се да је пожар избио на багеру те да је то узрок пожара у којем су страдали и објекти мостарског јавног подузећа.
Подсјетимо, у понедјељак ујутро избио је пожар на мостарској депонији а у гашење су се, уз ватрогасце, укључиле и Оружане снаге Босне и Херцеговине те ер трактори с Аеродрома Мостар. С депоније се ватра проширила на зграде јавног подузећа, а у једном су тренутку евакуисани сви из круга депоније због опасности.
Градови и општине
Мостар прогласио ванредно стање због пожара на депонији Уборак
Гашење пожара још траје, а Град Мостар издао је упозорење грађанима због загађеног ваздуха, поготово онима који живе у насељима уз депонију.
Ово није први пут да гори депонија, али никада до сада пожар није попримио оволике размјере, додаје Бљесак.инфо.
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