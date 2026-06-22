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Рунић: Подршка Влада Србије и Српске гарант опстанка Срба у Дрвару

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 14:58

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Дрвар, општина у западном дијелу ФБиХ
Фото: АТВ

Начелник општине Дрвар Душица Рунић изјавила је Срни да је подршка влада Републике Српске и Србије главни гарант опстанка српског становништва у овој локалној заједници.

Рунићева је истакла да је Дрвар у потпуности и намјенски утрошио милион КМ које је Влада Републике Српске обезбиједила за ову локалну заједницу у оквиру финансијске подршке општинама у Федерацији БиХ са већински српским становништвом.

Она је навела да су та средства усмјерена на финансирање Д‌јечијег вртића "Мајка храброст", једине српске предшколске установе у том дијелу ФБиХ (ФБиХ), као и за рад Радио Дрвара - јединог српског медија на том подручју.

"Ова финансијска ин‌јекција директно је уложена и у побољшање демографске слике кроз увећане износе новчане помоћи за новорођену д‌јецу и ученике. Такође, средствима су обухваћене социјалне мјере којима је обезбијеђен смјештај за одрасла и стара лица, као и стипендирање свих пријављених студената", рекла је Рунићева.

Она је додала да је дио средстава усмјерен и у будући привредни развој, те да је сачињена документација за развојне пројекте.

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"Континуирана подршка коју нам пружају владе Србије и Републике Српске представља сигуран бедем и гарант опстанка српског народа у овој локалној заједници", поручила је Рунићева.

Она је истакла да заједнички напори и координисана улагања двије владе показују институционалну бригу за српске повратнике, јачају домаће институције и стварају амбијент у којем ће млади након завршених студија имати услове да се врате и граде будућност у родном Дрвару.

Влада Републике Српске усвојила је 18. јуна информацију о одобравању и употреби 227.400.000 КМ донаторских средстава Владе Србије, од чега је 211.900.000 КМ распоређено за финансирање 138 пројеката у општинама и градовима, међу којима су Дрвар, Гламоч, Босански Петровац, Босанско Грахово, Босанска Крупа и Мостар.

Укупно распоређена донаторска средства за локалне заједнице у ФБиХ износе 13,3 милиона КМ, а финансирано је 26 пројеката из области путне инфраструктуре, водоснабдијевања, школства, здравства, културе и спорта, док је улагано и у обнову и изградњу православних храмова.

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Тагови :

Дрвар

Влада Републике Српске

Влада Србије

Срби

Душица Рунић

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