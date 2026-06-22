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Дотоци на Дрини мањи од уобичајених, из ХЕ Вишеград поручују: За сада нема бојазни

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АТВ редакција
22.06.2026 14:07

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Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград
Фото: АТВ

Тренутно стање водостаја и дотока на подручју на којем послују "Хидроелектране на Дрини" мање је од уобичајеног за овај период године, рекао је за АТВ Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

Како је навео, доток на профил ХЕ Вишеград је око 140 кубика у претходних седам дана.

"Такође, уједначен је, односно, сличан и проток", рекао је Андрић.

Хидролошка ситуација слабија него ранијих година

Андрић истиче да је тренутна хидролошка ситуација значајно мања него што план рада, на основу хидролошког низа, предвиђа да буде.

"Односно, значајно мања него у прошлим годинама у овом периоду", навео је Андрић.

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Према његовим ријечима, узводна акумулација на Лиму је у сличним осцилацијама као и акумулација ХЕ на Дрини.

"А на Пиви и даље имају, може се рећи, солидно високу коту која погодује и нама, наравно у зависности од количине рада ХЕ Пива", рекао је Андрић.

Вриједности мање од уобичајених

На питање да ли су тренутни дотоци и водостаји у складу са уобичајеним вриједностима за ово доба године, Андрић је одговорио да нису.

"Вриједности су мање од уобичајених за ово доба године. У првом кварталу су биле више од уобичајених", навео је Андрић.

Ипак, како каже, у овом тренутку не постоји бојазан од значајнијег пада водостаја или ограничења у раду хидроелектрана.

"За сада не. Било је од почетка године кишног периода, земљиште око акумулације није сушно, тако да не очекујемо значајне осцилације и ако буде мањи сушни период", рекао је Андрић.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

Дарко Андрић

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