Стечај рибњака ''Саничани'' добија нови епилог

Аутор:АТВ
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Стечајни поступак рибњака "Саничани“ који траје већ шест година добија нови епилог. Иако је Скупштина повјерилаца првобитно најављена за крај маја, на данашњем редовном засједању, гласање о плану реорганизације заказано је за половину августа.
Нови план предвиђа оснивање новог предузећа и потпуно намирење дугова. Осим спаса домаће производње рибе, стављање у погон овог некадашњег гиганта је стратешка тачка у одбрани града од поплава.
На прагу тропских врућина преосталих пет радника свакодневно контролише проток воде. Плате од јула прошле године јесу редовне, али им предузеће дугује још двадесет плата.
"Горе је редовно нас пет радника који раде редовне задатке, чување имовине, праћење протока вода иду сада велике врућине жеге ове, ми пратимо да акумулације, језера горе буду пуна воде, тако да би могли да истрпе ове велике врућине да риба има довољно кисика и протока воде", каже радник Вељко Драгић.
Због лошег стања имовине и значаја у систему одбране града од поплава из „Вода Српске“ поручују да је неопходно да објекат што прије добије новог власника.
"Задатак Вода Српске јесте да активно прати реализацију тог плана и плана улагања који ће ићи у наредном периоду од новог власника, да се испоштују све законске процедуре када је у питању не само закон о стечају него и закон о водама, и да се овај објекат као хидротехнички стави у што бољу кондицију", рекао је Владимир Радуловић из Вода Српске.
Одлучујуће рочиште помјерено је за средину августа. Са 3.827.000 марака из Владе Републике Српске циљ је поновно покретање домаће производње рибе али и заштита од поплава.
"Нема апсолутно рибе на тржишту, поготово домаће. Ми ево само основни производ је шаран иако има и других рибљих врста које се гаје али се увози из Хрватске и Србије али нема ни тамо", објашњава Војо Павичић, стечајни управник рибњака "Саничани“.
Тржиште и природни предуслови постоје, па је уз обнову инфраструктуре јасно да рибњак има перспективу. Опстајао је кроз све епохе а нови план представља шансу да руковођење преузму неки нови, млади стручњаци који ће обезбиједити производњу и за наредних 100 година.
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