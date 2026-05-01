"Сви јако волимо Јокића, али..."

Аутор:АТВ
Коментари:0
Шекил О'Нил и Чарлс Баркли су традиционално коментарисали дешавања у НБА лиги у студију "ЕСПН-а", а претходне ноћи су тема били Денвер Нагетси и Минесота Тимбервулвси.
"Вукови" су славили тријумф у шестој серији и елиминисали Николу Јокића и другове, окончавши њихове шампионске амбиције.
Баркли, који је био познат као сјајан дефанзивац, као кључ свега је истакао одбрану коју је Руди Гобер играо на Николи Јокићу.
"Ово је најбоља Гоберова одбрана коју сам икад видио. У претходним плеј-офовима смо гледали како га нападају. И слушајте, сви волимо Џокера (Николу Јокића, прим. новин), али морамо да одамо признање Рудију. Он је разлог због којег (Јокић) није играо добро, већ солидно. А, имао је и неколико лоших утакмица", рекао је Баркли и наставио:
"Денвер мора да скине притисак са Јокића. Он мора да организује сваки напад и игра плејмејкера на позицији центра, а када се суочи са играчем који га 'затвори', онда Денвер уопште не може да поентира. Морају да нађу начин да то ријеше да би ишли напријед".
Изостала је главна подршка од стране Џамала Мареја.
"Није имао добру серију уопште, али то је такође заслуга одбране Минесоте", рекао је Баркли.
О'Нил се надовезао кратко, али јасно:
"Џејден Мекданлијенс је 'угасио' Јокића", додао је Шек о Мареју.
Кени Смит, бивши НБА шампион са Хјустоном, истакао је још једног играча Минесоте.
"Џејден Мекданлијенс је играч за кога смо знали да је одличан у одбрани спољне линије, један од најбољих у лиги претходних година. Али када на такву одбрану са њим додамо и Теренса Шенона, онда нема попуштања. Учинили су да Денвер изгледа старо. Изгледали су као да су старији тим. Нису били довољно брзи да остану испред тих момака", рекао је Смит и закључио:
"Колико год Јокић био добар, он је различита пријетња за Гобера од Вембањаме. То је као да игра против вишег Кевина Дурента. Сјајно је било гледати Гобера, најбољег дефанзивца, како игра против Јокића, па против Вембањаме".
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
36
18
25
18
20
18
04
18
01
Тренутно на програму