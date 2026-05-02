Никола Јокић остаће лидер Денвер Нагетса и у наредним годинама, пошто се очекује да српски центар током љета потпише нови вишегодишњи уговор са клубом.
До новог уговора ће доћи, упркос томе што је прошле године одбио продужетак сарадње вриједан 212 милиона долара, јер према наводима америчких медија, Јокић овог љета има могућност да потпише четворогодишњи уговор вриједан 278 милиона долара, чиме би додатно потврдио посвећеност франшизи из Колорада.
Послије елиминације Денвера у првој рунди плеј-офа, Јокић је отворено признао да тим тренутно није на нивоу борбе за шампионску титулу, али из клуба стижу јасне поруке да не постоји бојазан око његове будућности.
НБА инсајдер Шемс Чаранија истакао је да у Денверу верују Јокићу, који је, како наводи, јасно ставио до знања да жели да остане и да нема намјеру да тражи нову средину.
"Ово је тим који има много питања сада када се улази у период после сезоне. Могу да вам кажем да Денвер Нагетси, почевши од руководилаца клуба, па све до саме организационе структуре верују Николи Јокићу на реч. Он жели да буде тамо", рекао је познати НБА инсајдер и новинар ЕСПН-а Шемс Чаранија у емисији код Стивена Смита.
"Ово није ситуација у којој он прича о потенцијалном одласку или тражењу неког другог мјеста или да поставља услове. Он је ту са ријечима "Овде сам, шта год да се деси, поново потписујем уговор. То је прави приступ, али биће промена у Денверу. Не знам тачно колико, али биће промјена", додао је Чаранија.
Ипак, очекује се бурно љето у редовима Нагетса.
Клуб је под великим финансијским притиском због ограничења плата и пореза на луксуз, због чега су могуће промјене у играчком кадру, пише Б92
Денвер Нагетси су у петак завршили НБА сезону, пораз од Минесоте у првој рунди плеј-офа, послије шест утакмица
