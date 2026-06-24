ДОКЛЕ ВИШЕ?! Поново вожња у контра смјеру на ауто-путу

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Права драма одиграла се данас на ауто-путу који спаја Гаџин Хан и Ниш, када је уочен аутомобил који се кретао у супротном смјеру. Језив призор снимио је сувозач из другог возила, који је у невјерици посматрао како аутомобил, из за сада непознатих разлога, јури траком намијењеном за саобраћај из супротног смјера.
Срећом, права трагедија је избегнута само захваљујући пукој срећи и брзој реакцији осталих људи за воланом.
Подсјетимо, вожња у контра смјеру постала је, нажалост, све чешћа и изузетно опасна појава на нашим путевима, због чега надлежни непрестано апелују на максималан опрез и строго поштовање саобраћајне сигнализације како би се спријечили фатални исходи.
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