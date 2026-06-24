Нова пуцњава у Београду: Интензивна потрага за нападачем

Аутор:АТВ редакција
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У београдском насељу Звездара данас око 16 часова дошло је до пуцњаве у којој, према првим информацијама, влада опсадно стање.
Како сазнајемо, све се одиграло у секунди у кафићу „Парламент”, који се налази на адреси Булевар краља Александра.
Према ријечима преплашених очевидаца који су се затекли на лицу мјеста, у локалу је одједном одјекнуло неколико хитаца, што је изазвало општу панику и стампедо међу присутним гостима и пролазницима.
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"Било је страшно, људи су почели да беже и да се склањају под столове. Нападач је одмах након испаљених метака истрчао из кафића и побегао у непознатом правцу", наводи извор са лица мјеста.
Како Телеграф сазнаје, осумњичени је након крвавог пира сео у аутомобил беле боје и пуним гасом се упутио у правцу Цветкове пијаце.
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Јаке полицијске снаге су одмах алармиране и блокирале су овај дио града. На терену је у току интензивна потрага за осумњиченим на основу описа који су дали преплашени свједоци.
Грађанима и јединицама на терену саветује се висок степен опреза јер се претпоставља да је нападач и даље наоружан. Детаљи о стању учесника инцидента, као и тачни мотиви ове филмске пуцњаве, за сада нису званично потврђени.
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