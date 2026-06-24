Срушен најпознатији загребачки небодер

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи симбол хрватског новинарства и један од најпрепознатљивијих загребачких симбола, Вјесников небодер на раскрсници Савске цесте и Славонске авеније, срушен је данас, 24. јуна.
Вјесников небодер изгорио је у пожару у новембру 2025. године, а Оптужно вијеће Општинског кривичног суда у Загребу потврдило је оптужницу против двојице осамнаестогодишњака који се терете за подметање пожара.
Оптужница против двојице младића подигнута је у фебруару ове године, а њима се на терет ставља тешко кривично дјело против опште безбједности.
Према наводима тужилаштва, они су 17. новембра 2025. године заједно и по претходном договору изазвали пожар у згради.
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Потврђена оптужница за подметање пожара у згради ''Вјесника''
Према оптужници, један од оптужених запалио је картонску кутију испуњену папиром, док је други запалио папир из кутије и потом га вратио назад, што је довело до брзог ширења ватре.
Пожар је захватио више спратова и потпуно уништио зграду, уз велику материјалну штету.
Полиција је раније саопштила да су двојица младића те вечери прескочила ограду комплекса, ушла у зграду и на 15. спрату изазвала пожар. Са њима је наводно било још троје малољетника који имају статус свједока, преноси Индекс.
У оквиру истраге спроведено је и телекомуникационо вјештачење које обухвата готово 6.000 страница комуникације између оптужених и других тинејџера који су те вечери били у Вјеснику.
Према писању медија, један од оптужених распитивао се како да добије држављанство Босне и Херцеговине, због чега тужилаштво сматра да је намјеравао да избјегне кривични прогон.
Када је ријеч о будућности атрактивне локације на јужном улазу у Загреб, хрватска Влада планира да откупи преостале власничке удјеле и на том простору изгради нови комплекс за смјештај државних институција које тренутно користе изнајмљене просторе.
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