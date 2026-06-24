Logo

Срушен најпознатији загребачки небодер

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 19:48

Коментари:

0
Вјесник Загреб
Фото: Tanjug/AP/LANA SLIVAR DOMINIĆ

Некадашњи симбол хрватског новинарства и један од најпрепознатљивијих загребачких симбола, Вјесников небодер на раскрсници Савске цесте и Славонске авеније, срушен је данас, 24. јуна.

Вјесников небодер изгорио је у пожару у новембру 2025. године, а Оптужно вијеће Општинског кривичног суда у Загребу потврдило је оптужницу против двојице осамнаестогодишњака који се терете за подметање пожара.

Оптужени младићи

Оптужница против двојице младића подигнута је у фебруару ове године, а њима се на терет ставља тешко кривично д‌јело против опште безбједности.

Према наводима тужилаштва, они су 17. новембра 2025. године заједно и по претходном договору изазвали пожар у згради.

Вјесник-Загреб-27112025

Регион

Потврђена оптужница за подметање пожара у згради ''Вјесника''

Према оптужници, један од оптужених запалио је картонску кутију испуњену папиром, док је други запалио папир из кутије и потом га вратио назад, што је довело до брзог ширења ватре.

Пожар је захватио више спратова и потпуно уништио зграду, уз велику материјалну штету.

Полиција је раније саопштила да су двојица младића те вечери прескочила ограду комплекса, ушла у зграду и на 15. спрату изазвала пожар. Са њима је наводно било још троје малољетника који имају статус свједока, преноси Индекс.

вјесников небодер
вјесников небодер

У оквиру истраге спроведено је и телекомуникационо вјештачење које обухвата готово 6.000 страница комуникације између оптужених и других тинејџера који су те вечери били у Вјеснику.

Према писању медија, један од оптужених распитивао се како да добије држављанство Босне и Херцеговине, због чега тужилаштво сматра да је намјеравао да избјегне кривични прогон.

Планови

Када је ријеч о будућности атрактивне локације на јужном улазу у Загреб, хрватска Влада планира да откупи преостале власничке уд‌јеле и на том простору изгради нови комплекс за смјештај државних институција које тренутно користе изнајмљене просторе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

небодер

Загреб

пожар

рушење

Коментари (0)

Прочитајте више

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, Бањалука.

БиХ

"40 милиона разлога за заокрет"

1 ч

0
Додик: Питање електронског идентитета није техничко, већ питање суверенитета и заштите података грађана Српске

Република Српска

Додик: Питање електронског идентитета није техничко, већ питање суверенитета и заштите података грађана Српске

1 ч

0
признали у Уставном суду БиХ да раде у крњем саставу

БиХ

Када ће Уставни суд БиХ оцјењивати уставност наметнутих одредби Кривичног закона БиХ

1 ч

0
У Француској се свађају око клима уређаја

Свијет

У Француској се свађају око клима уређаја

1 ч

0

Више из рубрике

Несвакидашњи призор забиљежен је у Рибници код Обровца у Хрватској, гд‌је је делфин допливао готово до саме обале и изазвао одушевљење међу купачима.

Регион

Несвакидашња сцена у Хрватској: Делфин се придружио купачима

7 ч

0
Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.

Регион

Двије жене и четворо дјеце остали заробљени на једрилици између стијена: Драма у Црној Гори

8 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Регион

Жена заспала са упаљеном цигаретом, па изазвала пожар у згради

9 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Нови детаљи хорора: Туча код гробља завршила трагично

9 ч

0

  • Најновије

21

11

Трамп: Иран прави веома велике уступке, видјећемо шта ће се догодити

21

03

Ангелина Топић покорила Хрватску

20

56

БиХ против Катара тражи пролаз у нокаут фазу

20

51

Дјеца са КиМ у Српској: "Осјећамо се љепше и безбједније него код куће"

20

49

Зуји вам у ушима? Научници имају нову теорију за тинитус

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима