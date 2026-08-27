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Огласили се из Бијеле куће: Нема преговора са Ираном

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 15:41

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Крупни план Капитола САД са америчком заставом.
Фото: Ben Kelsey/Pexels

Сједињене Државе и Иран тренутно не преговарају о окончању рата јер се Вашингтон фокусира на економски притисак на Техеран, али све опције остају на столу, рекла је портпарол Бијеле куће Каролина Ливит.

"Главни циљ предсједника Доналда Трампа је био и увијек ће бити да осигура да Иран никада не може да добије нуклеарно оружје. Тачка", рекла је Ливит "Фокс њузу".

Она је додала да је у операцији "Епски бијес" уништена иранска војска, а да је циљ операције "Економкси изгнаник" уништење иранске привреде.

"Тренутно се не воде никакви преговори и тако ће бити док предсједник не осјети да би они можда могли да дођу за преговарачки сто на смислен начин. То још нисмо видјели", рекла је Ливит.

Она је нагласила да су све опције на столу и да поморска блокада иранских лука и обале остаје на снази.

Министар финансија САД Скот Бесент упозорио је раније ове седмице државе да прекину финансијске везе са Ираном или ће се суочити са секундарним санкцијама.

(Срна)

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Тагови :

Америка

Техеран

Бијела кућа

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