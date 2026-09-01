Замало пала у несвијест кад јој је фризерка уручила рачун

Аутор:АТВ редакција
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"Имам косу до рамена, извукла сам праменове плус прелив, скратила два центиметра, стањила косу, осушила. 107 евра, нецентар Ријеке", започела је своју објаву корисница на Редиту и покренула лавину коментара.
У објави је изразила фрустрацију јер јој, како тврди, цијена за исту услугу свака три мјесеца расте за седам до десет евра.
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Као поређење навела је да је исту услугу у јуну прошле године платила 68 евра.
"Не знам како вама, али мени примања нису нарасла за толико поскупљење", закључила је, а њена објава потакнула је многе да подијеле властита искуства.
Расправа која је услиједила открила је драстичне разлике у цијенама фризерских услуга диљем Хрватске, али и у сусједним земљама.
Док се цијена од 107 евра у Ријеци некима чини високом, коментари из Загреба показују да је то понекад и просјечна цијена. Кориснице из Загреба наводе да за праменове и прелив плаћају од 120 до 200 евра, а једна је споменула и пријатељицу чији је рачун достигао вртоглавих 300, па чак и 500 евра.
Са друге стране, Вараждинска жупанија се истиче као знатно повољнија, гдје се иста услуга може добити за 50 до 80 евра. Најповољније је, чини се, прошла једна Сплићанка која је навела да исту услугу у квартовском салону плаћа тридесетак евра.
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Многи су у расправи изразили незадовољство нетранспарентношћу, истичући како бројни салони немају јавно доступне цјеновнике, а чак и кад питају за цијену унапријед, коначни рачун често буде већи. Због све виших цијена, дио грађана окреће се алтернативним рјешењима.
"Ја се шишам сама", написала је једна корисница, док су се други присјетили како су боју куповали у дрогеријама.
Чини се да је фрустрација довела до тога да су неки спремни и на пут у сусједне земље, па је тако једна коментаторка навела да је фарбање у Босни платила 45 евра. Цинични коментари попут "док овце плаћају, треба их шишати" сажимају осјећај дијела јавности да су цијене прешле сваку мјеру.
Иако се многима чини да су цијене фризерских услуга неоправдано високе, власници салона истичу да се суочавају са значајним порастом трошкова. Разлози за поскупљења су вишеструки: раст цијена кирије, режија и професионалне козметике, недостатак квалитетне радне снаге те виши порези.
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Наиме, цијене фризерских услуга расле су осјетно брже од опште стопе инфлације, а увођење евра додатно је подстакло заокруживање цијена навише. Упркос свему, чини се да потражња не јењава, што сугерише да је одлазак фризеру за многе и даље луксуз којег се не желе одрећи, пише "Вечерњи".
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