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'Телеграм' кажњен са 131.000 долара јер нису уклонили лажне вијести

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02.09.2026 12:07

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телеграм друштвене мреже Русија комуникација дописивање групни чет
Фото: Pexel/ Viralyft

Сервис за размјену порука "Телеграм" кажњен је 131.200 долара због тога што није уклонио лажне вијести о руској специјалној војној операцији, јавио је из суднице извјештач агенције РИА Новости.

"Телеграм" је позван на административну одговорност због три случаја кршења руског административног законика.

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Према материјалима објављеним током судског рочишта, сервис је кажњен због одбијања да уклони лажне садржаје о специјалној војној операцији и екстремистички садржај.

Суд у Москви такође је казнио "Гугл" са додатних 85.000 долара због тога што није уклонио забрањену апликацију "Вили" из "Гугл плеја".

(Срна)

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Тагови :

Телеграм

Русија

Казна

друштвене мреже

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