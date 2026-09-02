'Телеграм' кажњен са 131.000 долара јер нису уклонили лажне вијести

Аутор:АТВ редакција
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Сервис за размјену порука "Телеграм" кажњен је 131.200 долара због тога што није уклонио лажне вијести о руској специјалној војној операцији, јавио је из суднице извјештач агенције РИА Новости.
"Телеграм" је позван на административну одговорност због три случаја кршења руског административног законика.
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Према материјалима објављеним током судског рочишта, сервис је кажњен због одбијања да уклони лажне садржаје о специјалној војној операцији и екстремистички садржај.
Суд у Москви такође је казнио "Гугл" са додатних 85.000 долара због тога што није уклонио забрањену апликацију "Вили" из "Гугл плеја".
(Срна)
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