Бил Гејтс упозорио: До краја деценије роботи ће замијенити људе у овим професијама

Аутор:АТВ редакција
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Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс упозорио је да свијет мора озбиљније да се припреми за “турбулентну еру вјештачке интелигенције” прије него што велики број запослених остане без посла или буде приморан да ради мање него што жели.
Гејтс је упозорио да би роботи могли да угрозе и физичке послове. Иако је утицај вјештачке интелигенције до сада био најизраженији у канцеларијском сектору, Бил Гејтс вјерује да је промјена на помолу захваљујући све јефтинијим и способнијим роботима, пише Бизнис Инсајдер.
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Он наглашава да јавност потцењује брзину којом напредује моторика нових машина.
Иако хуманоидни роботи још нису масовно присутни у фабрикама и услужном сектору због софтверских ограничења и недовољне прецизности при сложенијим задацима, Гејтс предвиђа да би већ до краја деценије могли да постану директна конкуренција људима у грађевинарству и угоститељству.
Иако вјештачка интелигенција и роботика напредују великом брзином, Бил Гејтс сматра да ће друштво свјесно одлучити да одређена занимања задржи у рукама људи – кроз концепт који назива “резервисано за људе”.
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Као примјер наводи саопштавање тешких дијагноза, гдје технологија има техничке могућности, али не и етичко-емоционално право да замијени човјека. На његов став утицало је и лично искуство са његоватељима његовог оца обољелог од Алцхајмера, чију је способност да препознају неизречене потребе оцијенио као незамјенљиву. Гејтс вјерује да ће у секторима попут образовања и менталног здравља АИ служити као подршка, али да водећа улога и одговорност морају остати људске.
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