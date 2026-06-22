Олд трафорд иде у прошлост: Манчестер јунајтед прави нови стадион

Аутор:АТВ редакција
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Манчестер јунајтед прави нови стадион са 100.000 сједећих мјеста. Клуб је саопштио да је купљено земљиште неколико стотина метара удаљено од култног "Театра снова".
Нови стадион би уједно био и највећи у Великој Британији.
Детаљи о мастер плану за регенерацију Олд Трафорда и формални период консултација биће објављени 9. јула, а клуб се сада фокусира на фазу пројектовања свог стадиона у сарадњи са навијачима.
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