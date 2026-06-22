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Олд трафорд иде у прошлост: Манчестер јунајтед прави нови стадион

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 19:05

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Бенџамин Сеско, у центру, слави са Матеусом Куњом, играчем Манчестер Јунајтеда, након што је постигао други гол за свој тим током утакмице енглеске Премијер лиге између Манчестер Јунајтеда и Ливерпула у Манчестеру, Енглеска, у недјељу, 3. маја 2026.
Фото: Tanjgu/AP/Dave Thompson

Манчестер јунајтед прави нови стадион са 100.000 сједећих мјеста. Клуб је саопштио да је купљено земљиште неколико стотина метара удаљено од култног "Театра снова".

Нови стадион би уједно био и највећи у Великој Британији.

Детаљи о мастер плану за регенерацију Олд Трафорда и формални период консултација биће објављени 9. јула, а клуб се сада фокусира на фазу пројектовања свог стадиона у сарадњи са навијачима.

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Тагови :

Олд трафорд

Манчестер јунајтед

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