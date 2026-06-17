Без струје данас 6.000 потрошача у центру Бијељине

Аутор:АТВ
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У Бијељини ће данас без електричне енергије бити 6.000 потрошача у ширем центру града и 1.500 потрошача у околним селима због годишњег ремонта трафостанице и далековода, саопштено је из "Електро-Бијељине".
Најављено је да ће од 8.00 до 16.00 часова без електричне енергије бити потрошачи у насељима Доња Чађавица, Горња Чађавица, Средњи Драгаљевац, Горњи Драгаљевац, Љељенча, у дијелу Велике Обарске - Буковица, Шубарићи и Табашница и у дијелу Средње Чађавице – Жестик, преноси Срна.
Потрошачи који се снабдијевају са далековода "Црњелово" и "Драгаљевац" због промјене уклопног стања електричну енергију неће имати од 8.00 до 9.00 часова и од 15.00 до 16.00 часова.
Годишњи ремонт биће обављен на далеководима "Болница", "Центар" и "Економија".
Детаљан списак насеља и улица који ће бити без електричне енергије током најављених радова објављен је на сајту "Електро-Бијељине".
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