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Обустава саобраћаја на Мањачи због бојевог гађања

Аутор:

АТВ
17.06.2026 07:43

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Обустава саобраћаја на Мањачи због бојевог гађања

На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ саобраћај се одвија редовно, по сувим коловозима, док се на путевима на којима се изводе радови, саобраћа уз измијењен режим вожње и обавезно поштовање привремене сигнализације, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.

Возачима се савјетује опрезна вожња, прилагођена стању и условима на путу.

Због бојевог гађања на полигону Мањача од 8.00 до 16.00 часова биће обустављен саобраћај на путном правцу Бањалука-Чађавица у дијелу пута од насеља Кола до насеља Стричићи, те ће саобраћај преусмјеравати припадници Полицијске управе Бањалука.

На дионици магистралног пута Вишеград-Бродар, у мјесту Незуци, долазиће до обуставе саобраћаја радним данима у трајању од 15 минута у периоду од 7.00 до 15.00 часова.

Због изградње ауто-пута Рача-Бијељина, измијењен је режим саобраћаја на магистралним путевима на том подручју.

У току су радови на магистралном путу Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака.

Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Бијељина - Главичице због изградње тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони Основне школе "Јован Дучић" у Патковачи.

Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента и планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра. За вријеме обуставе, возила се преусмјеравају на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента.

Забрана не важи за возила локалног становништва, као и возила хитних служби.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице, због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично и регулише га саобраћајана сигнализација.

Клизиште је активно и на магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, због чега се савјетује додатни опрез и спорија вожња.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

Због санације коловоза, затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

На ауто-путу Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ, због радова, саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

На магистралним путевима: Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.

На магистралном путу гранични прелаз Изачић-Бихаћ у току је реконструкција моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова, наизмјеничним пропуштањем.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мањача

обустава саобраћаја

стање на путевима

Стање на граничним прелазима

бојево гађање

Ауто-мото савез Републике Српске

АМС РС

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