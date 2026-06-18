Запрашивање комараца данас и сутра у Бањалуци, позив пчеларима да заштите кошнице

Аутор:АТВ редакција
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Акција сузбијања одраслих форми комараца са земље на територији града Бањалуке биће обављена данас и сутра, саопштило је предузеће "Еко-бел".
Запрашивање ће данас бити обављено од 19.30 до 22.30 часова, а сутра у два наврата, од 5.00 до 6.30 часова, те од 19.30 до 22.30 часова.
Према оперативном плану предузећа, данас ће третирати насеља Лазарево један и два, Кумсале, Дракулић, Шарговац, Раковачке баре, Петрићевац, Нова варош, Росуље, Паприковац, Чесма, Зелени Вир, Врбања, Дебељаци, Ада, Медено поље, Пријечани, Мађир, Делибашино село, те дио Петрићевца.
Запрашивање ће сутра ујутро бити обављено у Парку "Младен Стојановић", Кампусу, шеталиштима поред Врбаса, код тврђаве Кастел и у Центру.
У вечерњем термину дјеловаће у Дервишима, Залужанима, Лаушу, Кочићевом Вијенцу, Српским Топлицама, Шибовима, Куљанима, Барловцима, Драгочају, Рамићима, у Борику, Новом Борику, на подручје око језера код Тржног центра "Делта", те на Старчевици и Обилићеву.
Из Градске управе Бањалука упозоравају пчеларе да за вријеме запрашивања предузму све потребне мјере да заштите пчелиња друштва.
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