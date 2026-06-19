Полиција у Источном Сарајеву добила најсавременији објекат

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Савремена опрема и најсавременијa мултифункционална зграда, све је то од сада на располагању полицији у Источном Сарајеву. У овај објекта уложено је 11,5 милиона КМ.
"МИ знамо колико је осјетљиво стање безбједности на територији Источног Сарајева и због тога улажемо у материјалне услове. У замаху смо велике модернизације. Од нових технологија до услова рада", рекао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
У овој згради биће смјештена ПУ Источно Сарајево, ПС Пале и јединица Жандармерије.
"Тренутно су у завршној фази и друге јавне набавке када су у питању возила. и опрема за МУП, Исправили смо једну неправду која се односила на пензионисање припадника МУП-а до 2019. године и све ово што радимо јачамо институције РС", изјавио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
У МУП Републике Српске стиже и 570 нових возила, нова опрема за везе. Све потребно како би се полиција ухватила у коштац са криминалом, на шта је два пута током обраћања позивао предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Ићи ћемо ка томе да видимо каква су права у Америци да и нашим полицајцима дамо та права, а не да они буду предмет било каквог омаловажавања. ) (Често чујемо да је полиција РС најбоља полицијска агенција на нивоу БИХ. Бити то и није нека фаца. Поготово у БИХ. То није тешко. Оно чему ми тежимо је да наша полиција буде једна од најбољих полицијских агенција", казао је предсједник СНСД Милорад Додик.
Отварање ове зграде услиједило је само 10 дана након пуцњаве на међуентитетској линији, у којој је живот изгубила једна особа. А која се доводи у везу са раније познатим криминалним клановима са овог подручја.
"Увјеравам све грађане да иако је сада стање безбједности стабилно и задовољавајуће ми ћемо предузети све са наше стране да оно буде још боље. На то нас обавезује ова подршка коју смо добили од МУП-а", изјавио је начелник ПУ Источно Сарајево Бранимир Шеховац.
"Ти изазови су резултирали лошим ситуацијама. Губили смо животе људи. Било је ту и организованих криминалних група. Мора се рећи да је ту било и организованих криминалних група. Сада стуб безбједности МУП-а стоји на чвршћим и снажнијим ногама", истакао је градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.
Зграда управе полиције промијенила је изглед овог дијела Пала. Направљена је на мјесту гд је се до сада налазила Управа, а гдје је првобитно била смјештена зграда Владе Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
10 ч0
Најновије
20
52
20
48
20
22
20
17
20
13
Тренутно на програму