Олакшице за лица са инвалидитетом: Повећава се лимит за увоз возила без царине?

Аутор:Теодора Беговић
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Особе са инвалидитетом могле би лакше доћи до возила прилагођених својим потребама.
Наиме, покренута је иницијатива за повећање лимита за увоз аутомобила без царине и пореза, који годинама износи 30 хиљада марака.
Предложено је да тај праг буде подигнут на најмање 45 хиљада, а представници удружења и надлежних институција поручују да би то значајно олакшало свакодневни живот и мобилност особа са инвалидитетом.
Ускоро би особе с инвалидитетом могле лакше функционисати. Предложено је повећање лимита за увоз аутомобила без царине и пореза за лица с инвалидитетом. Један од захтијева Организације УДАС био је да се повећа лимит са 30 на 60 хиљада марака, а све у циљу унапређења положаја особа с инвалидитетом и омогућавања набавке сигурнијих и функционалнијих возила прилагођених њиховим потребама.
"То су колица која су на батерије, на погоне, који су већи у ширину и дужину, те захтијевају веће аутомобиле. Самим тим, долази до веће цијене аута. Ми онда морамо доплаћивати преко 30 хиљада марака, а ако би увезли нешто преко, ми морамо уплаћивати царину и порез", рекао је ратни војни инвалид прве категорије Миладин Цвијић.
Повећање лимита за увоз аутомобила би значајно побољшало квалитет живота особа са инвалидитетом. Међутим то није довољно, лица са инвалидитетом требала би имати и могућност бесцаринског увоза аутомобила.
"Са тим ћемо омогућити сигурнији и квалитетнији живот тих људи. Садашња рјешења нису довољно добра и наћи ћемо начин да повећамо лимит за увоз тих аута. На тај начин ћемо омогућити да те особе имају што бољи начин да се крећу и на тај начин ће лакше остварити своје свакодневне потребе", изјавио је предсједник Организације УДАС Жељко Волаш.
Поједина политичка питања се не би требала везати са животним стандардом грађана. Инфлација је довела и до високих трошкова приликом увоза. Из тог разлога је важно ширити свијест да је потребно што брже усвајање буџета за рјешавање овог проблема, истакао је министар Срђан Амиџић.
"Треба доћи до повећања прага када говоримо о оном сегменту гдје имамо ослобађање од увозних дажбина за лица која имају ту потребу. Дуго времена већ стоји 30 хиљада, али до сада нисмо успијевали да то завршимо зато што су се увијек постављала нека политичка питања. Што се тиче самог износа, минималан износ који смо ми предложили на бази одређених калкулација јесте да то не буде испод 45 хиљада, односно да повећање буде најмање 50 процената", истакао је министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић.
Амиџић је истакао да је ово питање уврстио као једну од тачака дневног реда сједнице Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ, која је заказана за понедјељак, 22. јуна. У понедјељак ће, каже, присуствовати и сједници Савјета министара на којој ће гласати за тачку дневног реда која се односи на повећање лимита за увоз аутомобила за лица са инвалидитетом.
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