Плодна посјета Семберији: Договорена конкретна подршка пољопривредницима

Аутор:Сања Трифковић
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Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Сrpske. Анђелка Кузмић, боравила је у дводневној посјети Бијељини.
Састала се са пољопривредницима, као и са руководством града Бијељина. Договорени су бројни пројекти као и подршка пољопривредницима у Семберији.
220 500 000 KM у протекле четири године уложено је у Бијељину. Са овом праксом наставља се и даље. Приоритет је Дрински насип, пројекти наводњавања, а било је ријечи о афричкој куги свиња и предстојећој жетви.
„Имамо обећање да се већ чини много на рjешавању правно-имовинских односа. Такође разговарали смо о пројекту Свјетске банке гдје је за Бијељину предвиђено минимално 300 хектара наводњавања. Знамо шта то значи за нашу пољопривреду и наше пољопривреднике и са поносом могу да кажем да Влада Републике Српске ће реализовати овај пројекат", рекао је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде РС Анђелка Кузмић.
„Оно што је нама веома важно, што се и данас јесте спомињало везано за имовинско правне односе, везано за Дрински насип. Ево добили смо данас информацију да су одређене одлуке већ спремне и да ће се чим прије упутити у скупштинску процедуру“, казала је предсједник Скупштине града Бијељина Жељана Арсеновић.
„Оно што је била једна од тема јесте и предстојећа жетва пшенице која ево на прагу је она ће почети за седам до 10 дана поготово када су у питању ране сорте ове пшенице где је заиста што се тиче Семберије као највеће житнице Републике Српске и Босне и Херцеговине да та култура пшеница хлебно зрно је засијана на преко 19.000 хектара“, изјавио је градоначелник Бијељине Љубиша Петровић.
Преко 100 свиња на својој фарми има Жико Бакајлић, Два пута је имао велике штете, што од пожара, што усљед афричке куге свиња. Иако слабовид, успио је ипак и да све первазиће и поново стане на ноге. Примјер је ово који свима може служити каже ресорни министар. Помоћ државе кључна је.
„Те исплате су уредне. Висина тих потицаја је одређена правилником тако да ми као произвођачи немамо нешто могућност да утичемо. Да ли је то довољно? Мислим да има неких других проблема који су питање ниских цијена откупних стоке било праса, али мислим на комерцијалну стоку било било овај утовљених свиња. Тренутно је цијена праса“, рекао је из Горње Чађавице Жико Бакајлић.
„Ово је заиста примјер једног вриједног човјека. Ово је Република Српска и задовољство је обићи овакве фарме. Наравно разговарали смо када дођемо поред оног што можемо да видимо и свих ових похвала у смислу редовности исплата и свега оног што радимо. Увијек желимо да чујемо који су то проблеми“, казала је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић.
Kузмићева је у дводневној посјети Семберији обишла и чланове Удружења пољопривредних произвођача Семберије, те имала прилику да чују са којим проблемима се суочавају произвођачи, најавивши идаље пуну подршку министарства.
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