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У Српској рођено 19 беба

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 08:01

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, 12 дјевојчица и седам дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је осам беба, Приједору пет, Источном Сарајеву три, а у Добоју, Бијељини и Градишци по једна беба.

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и три дјечака, Приједору три дјевојчице и два дјечака, Источном Сарајеву двије дјевојчице и дјечак, Добоју дјечак, Бијељини и Градишци по дјевојчица.

У породилиштима Невесиње, Требиње, Фоча и Зворник није било порода.

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Тагови :

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Породилишта

Република Српска

мајка

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