У Српској рођено 19 беба

Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, 12 дјевојчица и седам дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је осам беба, Приједору пет, Источном Сарајеву три, а у Добоју, Бијељини и Градишци по једна беба.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и три дјечака, Приједору три дјевојчице и два дјечака, Источном Сарајеву двије дјевојчице и дјечак, Добоју дјечак, Бијељини и Градишци по дјевојчица.
У породилиштима Невесиње, Требиње, Фоча и Зворник није било порода.
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