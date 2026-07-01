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Почела "сјеча" тренера

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 07:03

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Селектор Холандије Роналд Куман стоји поред клупе прије утакмице Групе Ф на Свјетском првенству у фудбалу између Туниса и Холандије у Канзас Ситију, Мисури, у четвртак, 25. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP/Ed Zurga

Роналд Куман више није селектор фудбалске репрезентације Холандије.

Искусни стручњак саопштио је да је поднио оставку дан након што је његов тим елиминисан у шеснаестини финала Свјетског првенства 2026. године, послије пораза од Марока након извођења једанаестераца.

"Синоћ сам донио одлуку да завршим мандат на мјесту селектора репрезентације Холандије", написао је Куман на Инстаграму.

Холандски стручњак нашао се на мети оштрих критика послије елиминације, прије свега због тактичке одлуке да у нокаут фази промјени формацију. Послије система 4-3-3, који је Холандији донио двије побједе и реми у групној фази, против Марока се одлучио за поставку 5-2-3.

Такав потез није дао резултат, пошто је Мароко током већег дијела меча контролисао игру. Холандија је у надокнади примила гол за изједначење, а затим је у продужецима била у подређеном положају и имала је доста среће што није капитулирала прије пенал-серије, у којој је на крају испала.

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Куман је и послије утакмице бранио своју одлуку, истичући да би поново изабрао исти тактички приступ, али тада није желио да говори о продужетку уговора који је истекао завршетком турнира.

"Боли ме што се мој период у репрезентацији завршава на овакав начин. Сви смо сањали Свјетско првенство на којем ћемо исписати историју. У томе нисмо успјели. Нико због тога није разочаранији од мене. Као селектор, ви сносите одговорност. Увијек сам је осјећао и увек ћу је осјећати", поручио је Куман.

У објави је набројао све клубове које је водио током тренерске каријере, што су многи протумачили као наговјештај да завршава тренерски посао.

Јирген Клоп преузима Њемачку?

Јирген Клоп би могао ускоро да постане селектор Њемачке.

Како преноси Скај спорт, Панцери ће се врло вјероватно растати са Јулијаном Нагелсманом, јер нема више толику подршку као када је дошао на своју функцију.

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Његов уговор важи до 2028. године и Европског првенства, а перспективни стручњак је одбио могућност да поднесе оставку.

Најављена је велика анализа у Фудбалском савезу Њемачке око неуспјеха на Мундијала, а до краја недјеље би требало да се зна судбина Нагелсмана.

У контексту потенцијалних промјена на клупи, ситуацију значајно олакшава чињеница да је Јирген Клоп отворен за преузимање селекторске функције.

Према поузданим изворима, трофејни њемачки стручњак спреман је да прихвати посао и води национални тим, под условом да му Фудбалски савез Њемачке упути званичан позив.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Роналд Куман

Холандија

Њемачка

Јирген Клоп

Јулијан Нагелсман

Свјетско првенство 2026

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