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Медицинска сестра преминула на лицу мјеста: Тешка саобраћајна несрећа у Србији

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 09:42

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

У Кикинди се током ноћи догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је погинула С. К. (34), медицинска сестра Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља.

- У дијелу Албертове улице смртно је страдала тридесетчетворогодишња жена која је управљала путничким возилом марке "Цитроен Ц3" - потврђено је Куриру у полицији.

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Како се сазнаје, аутомобил је из за сада неутврђених разлога скренуо са коловоза, завршио у каналу и након превртања остао на точковима. Жена која је била за воланом задобила је повреде од којих је преминула на мјесту несреће. На лице мјеста убрзо су стигли полиција и екипа Хитне помоћи, али су љекари могли само да констатују смрт.

Вијест о погибији потресла је запослене у Дому здравља, као и бројне суграђане који су познавали С. К. Шта је довело до губитка контроле над возилом и слијетања са пута, утврдиће истрага која је у току.

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Тагови :

Кикинда

Саобраћајна несрећа

погинула медицинска сестра

преврнуо се аутомобил

Србија

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