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Драма на Дунаву: Луксузни крузер ударио у зид код бране, има повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 12:50

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Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom
Фото: Pexel/Pixabay

Драма на Дунаву догодила се у петак рано ујутро, када је луксузни рјечни крузер са стотинама путника ударио у бетонски зид узводно од бране хидроелектране Фројденау у Бечу, саопштиле су аустријске хитне службе.

Несрећа се догодила око четири часа ујутро, када је брод током проласка кроз подручје преводнице жестоко ударио у конструкцију уз обалу. Силина удара пробудила је велики број путника који су се у том тренутку налазили у својим кабинама.

Бечка професионална ватрогасна служба одмах је изашла на терен са великим бројем припадника, дјелујући и са обале и са ријеке. Ватрогасци су хитно провјеравали да ли постоји опасност да је неко од путника пао у реку, као и да ли је брод претрпио опасна оштећења испод нивоа воде.

Драматично спашавање путника

Због специфичног положаја брода, који се налазио неколико метара испод нивоа обале, пет особа је евакуисано помоћу ватрогасних љествица, док су још двије особе пребачене на сигурно ватрогасним чамцем.

На броду се на срећу налазио и њемачки медицински радник који је повријеђенима пружио прву помоћ прије доласка бечких медицинских екипа.

Према ријечима портпарола бечке хитне помоћи, укупно је повријеђено четрнаест особа, од којих је шест превезено у болницу због модрица и лакших повреда. У опсежној интервенцији учествовало је више екипа хитне помоћи, укључујући и посебну интервентну јединицу.

Узрок несреће још увијек непознат

Након несреће, сви путници су напустили оштећени брод и пребачени су на друго пловило како би наставили своје путовање. Истрага је у току и треба да утврди да ли је до судара дошло због техничког квара, људске грешке посаде или других околности.

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Ријеч је о крузеру "МС Ана Катарина", луксузном броду дугом око сто тридесет пет метара, који може да прими до сто осамдесет путника и четрдесет чланова посаде.

Брод је у тренутку несреће пловио према Њемачкој у оквиру седмодневног крстарења Дунавом, за које путници издвајају око осам стотина евра.

Иначе, хидроелектрана Фројденау једно је од најважнијих енергетских постројења у Аустрији и највећа градска хидроелектрана у Европи. У функцији је од хиљаду деветсто деведесет осме године, а посједује и велику преводницу која омогућава несметано и сигурно пролажење бродова Дунавом, пише Хојте.

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Тагови :

Дунав

Крузер

Беч

несрећа

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