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Добре вијести за студенте у Српској: Повећане стипендије за 50 одсто!

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 11:50

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Кампус Бањалука
Фото: ATV

Од академске 2026/27. године редовне студентске стипендије Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање биће повећане за 50 одсто – са 200 КМ на 300 КМ мјесечно, речено је из Владе Републике Српске.

"Влада Републике Српске наставља да улаже у младе и њихово образовање. На тај начин годишњи износ стипендије повећава се са 2.000 КМ на 3.000 КМ, док се укупан буџет за стипендије увећава са 2.130.000 КМ на 3.195.000 КМ", саопштено је из Владе.

Како наводе из Владе, и поред значајног повећања износа стипендије, број корисника остаје непромијењен – 1.065 студената наставиће да остварује право на стипендију.

"Поред тога, Влада Републике Српске и Министарство настављају да пружају снажну подршку студентском стандарду кроз бесплатно школовање за све редовне студенте првог и другог циклуса студија на јавним универзитетима у Републици Српској, бесплатан смјештај у студентским домовима за више од 3.000 студената, као и субвенционисану исхрану у студентским мензама", наводе из Владе Републике Српске.

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Тагови :

Влада Републике Српске

стипендија Република Српска

Стипендије

студенти

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