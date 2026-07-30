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Захарова: Напад Кијева је терористичке природе

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 17:51

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Марија Захарова
Фото: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Ноћни напад Кијева беспилотним летјелицама на бродове у морском терминалу Каспијског цјевоводног конзорцијума /ЦПЦ/ терористичке је природе, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Мало је вјероватно да Бијела кућа не види шта се дешава. Надамо се да ће америчке власти, које имају утицај на Кијев, коначно дати адекватну процјену лицемјерне политике Владимира Зеленског и обуздати га. Очекујемо исто од УН и других међународних структура", закључила је Захарова.

Захарова је подсјетила да у јавним иступима и контактима са страним партнерима руски министар спољних послова Сергеј Лавров редовно скреће пажњу на терористичку природу кијевског режима и указује на пријетњу коју намјерно представља за међународну енергетску инфраструктуру.

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Према њеним ријечима, Зеленски није само изгубио правну способност, већ показује потпуну неспособност за преговоре, а економски интереси САД и Казахстана, које Кијев назива својим партнерима, све више имају проблема због дрске политике Зеленског, преноси РИА Новости.

ЦПЦ је раније саопштио да је танкер "Нифос Сифнос", који је пловио под заставом Маршалских Острва, а утоваривао је нафту на терминалу ВПУ-3, био мета терористичког напада.

(Срна)

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Тагови :

Марија Захарова

Кијев

Русија

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