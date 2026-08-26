Поново активна два пожара на Требевићу

Аутор:АТВ редакција
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На Требевићу су се данас поново активирала два пожара, рекао је Срни старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Источно Сарајево Његош Вукадин.
Вукадин је навео да је током претходна 24 часа на Требевићу све било угашено и да до јутрос нико није примијетио дим нити друге знакове поновног активирања пожара.
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"Само се одједном појави на два мјеста. То није нека огромна површина, али је на једном мјесту ватра мало ушла у шуму. Ту смо камионима пришли, пружили пруге, јер има прилазни пут", појаснио је Вукадин.
Он је додао да се пожар на другом мјесту гаси у ниском растињу, трави и другој вегетацији, те да су на терену ангажовани ватрогасци, возила и довољне количине воде.
Вукадин је истакао да је Требевић крашки терен на којем ватра може остати под земљом, у земљи, рупама и међу стијенама и по неколико дана тињати, а да је јак вјетар може поново активирати и проширити.
"Довољно је да неки комадић дрвета, лист са мало гранчице, вјетар пребаци. На оваквом времену, гдје је све суво, гдје одавно нисмо имали падавина, то је довољно", рекао је Вукадин.
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Он је нагласио да ватрогасци ангажују све расположиве снаге, али да истовремено морају водити рачуна о томе да оставе довољно људства и технике за заштиту насељених мјеста на подручју Источног Сарајева.
"Надам се да ћемо то поново у потпуности ставити под контролу", рекао је Вукадин.
Говорећи о могућем узроку поновног појављивања ватре, Вукадин је рекао да не жели ни да помисли да би неко пожар могао изазвати намјерно или из зле намјере, већ сматра да би узрок поновног активирања ватре требало тражити у природним условима.
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"Мислим да је ово мало ствар природе, нема падавина а температуре су веома високе", рекао је Вукадин.
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