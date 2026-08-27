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Новак добио невјероватан поклон од навијача када је кренуо на тренинг

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27.08.2026 08:57

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Новак добио невјероватан поклон од навијача када је кренуо на тренинг
Фото: Tanjug / AP / Kin Cheung

Новак Ђоковић обавља финалне припреме пред старт посљедњег гренд слема у сезони, УС Опена, а пред један тренинг је од навијача добио заиста занимљив поклон.

Најбољи тенисер свих времена јури ка 25. гренд слем титули, а пред један тренинг добио је необичан поклон који га је одмах насмијао.

Ђоковић је прилазио терену како би ушао да тренира, а онда га је пресрео један навијач. Држао је затворену шаку, а када ју је отворио у њој је била - мала виолина.

Новак се одушевио и одмах "испробао".

Познато је да српски тенисер воли да слави побједе "свирањем виолине", па је овај поклон из тог разлога веома оригиналан.

Новак Ђоковић
Новак Ђоковић
Tanjug / AP / Kin Cheung

Одмах након што му је навијач уручио поклон Ђоковић га је ставио на своју торбу са рекетима, пише Телеграф.

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Тагови :

Новак Ђоковић

УС Опен

тенис

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