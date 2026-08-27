Новак добио невјероватан поклон од навијача када је кренуо на тренинг

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Новак Ђоковић обавља финалне припреме пред старт посљедњег гренд слема у сезони, УС Опена, а пред један тренинг је од навијача добио заиста занимљив поклон.
Најбољи тенисер свих времена јури ка 25. гренд слем титули, а пред један тренинг добио је необичан поклон који га је одмах насмијао.
Ђоковић је прилазио терену како би ушао да тренира, а онда га је пресрео један навијач. Држао је затворену шаку, а када ју је отворио у њој је била - мала виолина.
Новак се одушевио и одмах "испробао".
El maestro recibe su instrumento 🎻 — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
Tocará verlo celebrar con el 👀 pic.twitter.com/zk7Yj0E0W0
Познато је да српски тенисер воли да слави побједе "свирањем виолине", па је овај поклон из тог разлога веома оригиналан.
Одмах након што му је навијач уручио поклон Ђоковић га је ставио на своју торбу са рекетима, пише Телеграф.
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