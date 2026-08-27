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Напад у средњој школи, убијене двије особе

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 16:26

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

Велика полицијска операција у току је у приватној школи Дочемус у мјесту Госен-Ној Цитау, у њемачкој савезној покрајини Бранденбург у Њемачкој, након што је пријављен насилни злочин у којем су, према информацијама Њемачке новинске агенције (ДПА), страдале двије особе.

Инцидент се догодио у раним поподневним сатима у школском кампусу који се налази непосредно уз границу Бранденбурга и Берлина. Према писању листа Маркисцхе Аллгемеине, хитне службе обавијештене су око 13.45 часова, а полиција је претходно примила више позива за помоћ.

Према досадашњим информацијама, међу страдалима је ученица (18) средње школе, док је друга жртва мушкарац (30). Како наводе медији, мушкарац је наводно покушао да заустави нападача, али је том приликом смртно страдао.

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Поједини њемачки медији наводе да је осумњичени мушкарац (19), који је наводно ножем напао бившу дјевојку. Међутим, околности догађаја још нису у потпуности разјашњене.

На мјесту догађаја налази се велики број полицајаца, ватрогасаца и екипа хитне помоћи, а према медијским извјештајима затражен је и спасилачки хеликоптер.

Истрага је у току, док полиција утврђује шта се тачно догодило у школском комплексу и шта је претходило крвавом инциденту.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Њемачка

Напад

Средња школа

Убиство

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