Позната пјевачица проговорила о болној теми: Нисам је видјела четири године

Аутор:

АТВ
25.05.2026 09:56

Миа Борисављевић, пјевачица
Фото: Instagram

Позната пјевачица Миа Борисављевић (40) недавно је отворила душу и проговорила о болној теми – раздвојености од рођене сестре Иве, која већ деценијама живи и ради у иностранству.

Физичка удаљеност, а потом и глобална пандемија, учиниле су да се сестре не виде пуне четири године, што је пјевачици изузетно тешко пало, пише Блиц.

Миа је објаснила да је њена сестра домовину напустила давно, те да је своју породицу и каријеру изградила на потпуно другом крају свијета:

– Моја сестра је прво отишла у Аустралију, а посљедњих 12 година је у Кини. Све укупно, ван Србије је 18 година – рекла је Миа.

Иако је живот у иностранству пун изазова, пјевачица истиче да њена сестра увијек успијева да се избори са недаћама.

– Стално поставља себи неке препреке, али их прескаче. Са супругом живи у Пекингу, запослена је у британској школи као професор музичке педагогије. Сама је у свијету гд‌је нема много наших људи. Свакако је другачије него у Европи. Њена д‌јеца немају ни тетку, ни бабу. По мени, изабрала је тежи пут – објаснила је.

Нису се вид‌јеле 4 године

Највећи ударац за њихов однос догодио се усљед коронавируса, када су рестриктивне мере спријечиле сваки могући сусрет на чак четири године.

– Била је у Србији на љетњем распусту. У вријеме короне нисмо се вид‌јеле 4 године. Вирус је кренуо прво у Кини, онда је дошло до затварања граница и то нас је спријечило да се дуже вријеме видимо – испричала је.

"Мјесецима нисам јела од туге"

Колика је њихова повезаност сведочи и драматичан период када се Ива тек одселила из Србије.

Пјевачица је тада прошла кроз вишемјесечну агонију и озбиљне здравствене проблеме изазване искључиво тугом због растанка.

– Мјесецима нисам јела од туге и страха како ћу без ње. Нагло сам изгубила на тежини, а љекари су били немоћни. Шест мјесеци је трајала агонија, ниједан лијек ми није помогао. Када је дошла кући први пут послије шест мјесеци и ја сам се вратила у нормалу. Сви моји здравствени проблеми су, заправо, ишли из главе – закључила је.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

